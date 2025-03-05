Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkındaki “yasa dışı bahis” iddianamelerinin detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Acun Ilıcalı’nın ile TV8 ve Exxen Platformu yöneticilerinin de arasında bulunduğu 8 şüpheli hakkında, “Yasa dışı bahis reklamı yapmak” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

“YASA DIŞI BAHİS REKLAMI EKRANA YANSITILDI”

İddianamenin detayları ortaya çıktı. Yasa dışı bahsin geniş kitlelere ulaşacak şekilde reklamının yapıldığı önemli bir eylem alanının da milli takımların ve spor kulüplerinin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) nezdinde oynanan maçlar olduğu belirtildi. Bu maçlar esnasında, gerek fiziken stadyum panolarında gerek sanal olarak yerleştirme yapmak suretiyle, yasa dışı bahis reklamlarının ekranlara yansıtıldığı ifade edildi.

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KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇINDA BAHİS SİTESİ REKLAMI

Yapılan incelemeler sonucunda 19 Kasım 2024 tarihinde oynanan ve TV8’de yayınlanan Karadağ – Türkiye futbol karşılaşmasında 16 bahis sitesinin, yine aynı tarihte Exxen’de yayınlanan maçta 11 bahis sitesinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği kaydedildi. İddianamede yine aynı şekilde birçok maç esnasında ekranlara çok sayıda yasa dışı bahis reklamlarının yansıdığı belirtildi.

“BAHİS REKLAMINDAN GELİR ELDE ETMİYORUZ”

İddianamede, TV8 ve Exxen’in yönetim kurulu başkanının Acun Ilıcalı ve diğer 7 şüphelinin ifadesinde, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini söyledi. Ayrıca yapılan yasa dışı bahis reklamlarından yayıncı olarak hiçbir gelir elde etmediklerini söylediler. Bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürlenerek maç yayını yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını kaydettiler.