ABD Başkanı Trump'ın Kongre'de ilk konuşması protesto edildi
ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre oturumunu gerçekleştirdi. Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Al Green'in Trump'ın konuşmasını bölmesiyle oturum gergin başladı, Green salondan çıkarıldı. Bazı Demokrat isimlerim de "Yalan", "Bu normal değil" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk ortak Kongre oturumunu gerçekleştirdi. Trump'ın 20 Ocak'tan bu yana yaptıklarını anlattığı Kongre hitabında Trump karşıtı anlar da yaşandı.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Al Green, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmayı böldüğü için salondan dışarı çıkarıldı.
"ONUN HİÇBİR YETKİSİ YOK"
78 yaşındaki Green, Trump'ın konuşması sırasında "Onun hiçbir yetkisi yok" diye bağırdı. Green geçen ay Trump'a karşı azil maddeleri sunmuştu.
Green'in bağırmaya devam etmesiyle Meclis Başkanı Mike Johnson Green'in salondan çıkarılmasını emretti.
Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.
"BU NORMAL DEĞİL"
Trump salona gelirken yanına gelen bir diğer isim ise Demokrat New Mexico Temsilcisi Melanie Stansbury oldu. Stansbury, Trump'ın yanında elinde tuttuğu "Bu normal değil" yazılı bir pankartla görüldü.
Trump'ın konuşması sırasında bazı Demokratlar, Trump'ın tasarruf için görevlendirdiği teknoloji milyarderi Elon Musk'a atıfla "Musk çalıyor" ve "yanlış" ve "Medicare'i kurtarın" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı.
Bazı Demokratların da Trump'ın konuşması sırasında "Yalanlar" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.