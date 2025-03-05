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        ABD Başkanı Trump: Amerika geri döndü

        ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, 20 Ocak'tan bu yana yaptıklarını değerlendirdi. "Amerika geri döndü" ifadelerini kullanan Trump, "Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump, "Zelenskiy'den mektup aldım" dedi ve Rusya'nın da kalıcı barışı hazır olduğunu dile getirdi. Göreve geldiğinden bu yana Grönland'ı satın almak istediğini ifade eden Trump, "Grönland'ın kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama bence bir şekilde alacağız, sizi güvende tutacağız" dedi. Kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden kararnameyi imzaladığını hatırlatan Trump, "Cinsiyet değiştirme suç olmalı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 06:54 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:32
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        Trump: Amerika geri döndü
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        BD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

        ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

        DEMOKRAT MECLİS ÜYESİ SALONDAN ÇIKARILDI

        Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Al Green, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmayı, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen ısrarla böldüğü için salondan dışarı çıkarıldı.

        Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

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        Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor." dedi.

        Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

        TRUMP: AMERİKA GERİ DÖNDÜ

        Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

        "Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

        "Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

        Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

        "İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

        "CİNSİYET DEĞİŞTİRME SUÇ OLMALI"

        Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı. Trump, "Cinsiyet değiştirme suç olmalı, cinsiyet değiştirme fonlarını keseceğim" dedi.

        "POLİS MEMURLARINI ÖLDÜRENLER İÇİN İDAM CEZASI İSTEDİM"

        Trump ayrıca, "Polis memurlarını öldürenler için idam cezası istedim, Kongre'den bunu yasallaştırmasını istiyorum." dedi.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump, Biden yönetiminin bu savaşta çok para harcadığını dile getirdi.

        ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını, bunu takdir ettiğini ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" belirtti. Trump Rusya'nın da barışa hazır olduğunu söyledi.

        GRÖNLAND - PANAMA KANALI

        Göreve gelmeden önce ve başkanlığa başladıktan sonra Grönland'ı ve Panama Kanalı'nı ABD'nin satın alacağına ilişkin çok kez konuşan Trump, Kongre'de buna değindi ve şöyle konuştu;

        "Grönland halkına bir mesaj gönderiyorum: Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Eğer seçerseniz sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ediyoruz. Bence alacağız, bir şekilde alacağız. Sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce hiç mümkün olduğunu düşünmediğiniz yüksekliklere taşıyacağız.

        Panama Kanalı'nı da geri alacağız. Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı."

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        #Donald Trump
        #ABD
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