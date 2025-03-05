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        Şanlıurfa'da motosikletin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:40
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        Şanlıurfa'da motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ö.A yönetimindeki plakasız motosiklet, Akçakale-Ceylanpınar karayolu kırsal Mavitaş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Yakup Bedraniy'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Yakup Bedraniy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yaşının küçük olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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