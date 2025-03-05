Şanlıurfa'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ö.A yönetimindeki plakasız motosiklet, Akçakale-Ceylanpınar karayolu kırsal Mavitaş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Yakup Bedraniy'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Yakup Bedraniy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşının küçük olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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