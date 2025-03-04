Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı

        Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan ekip aracının reklam panosuna çarpması sonucu 6 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da özel harekat polislerini taşıyan ekip aracının reklam panosuna çarpması sonucu 6 polis memuru yaralandı.

        Özel harekat polislerini taşıyan araç, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 5. kilometresinde kaldırıma çıktıktan sonra reklam panosuna çarptı.

        Kazada 6 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bir kişi, eşini darbettiği iddiasıyla babasını öldürdü
        Şanlıurfa'da bir kişi, eşini darbettiği iddiasıyla babasını öldürdü
        Tartıştığı babasını tüfekle vurup öldürdü
        Tartıştığı babasını tüfekle vurup öldürdü
        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
        İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü