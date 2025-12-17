Şanlıurfa'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Akçakale kırsalındaki bir adrese operasyon yapan ekipler, 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.