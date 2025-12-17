Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfalı sporcu "Türkish Open Karate Turnuvası"nda derece elde etti

        Şanlıurfalı sporcu Ela Öztürk, İstanbul'da düzenlenen "Türkish Open Karate Turnuvası"nda çocuklar kategorisinde üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:24
        Şanlıurfalı sporcu "Türkish Open Karate Turnuvası"nda derece elde etti
        Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 12-14 Aralık'ta gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcu katıldı.

        Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 12-14 Aralık’ta gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcu katıldı.

        Organizasyonda çocuklar, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde bireysel ve takım müsabakaları yapıldı.

        Turnuvada, Viranşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Karate Takımı sporcularından Zeynep Ela Öztürk, çocuklar kategorisinde üçüncülük unvanı elde etti.

        Öztürk, daha önce de bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

