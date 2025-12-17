Şanlıurfalı sporcu "Türkish Open Karate Turnuvası"nda derece elde etti

Şanlıurfalı sporcu Ela Öztürk, İstanbul'da düzenlenen "Türkish Open Karate Turnuvası”nda çocuklar kategorisinde üçüncü oldu.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 12-14 Aralık’ta gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcu katıldı.

Organizasyonda çocuklar, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde bireysel ve takım müsabakaları yapıldı.

Turnuvada, Viranşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Karate Takımı sporcularından Zeynep Ela Öztürk, çocuklar kategorisinde üçüncülük unvanı elde etti.

Öztürk, daha önce de bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etmişti.