        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 22:34 Güncelleme: 16.12.2025 - 22:34
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        İsmail A. (46) yönetimindeki 06 TN 717 plakalı otomobil ile İsa Y. (30) idaresindeki 63 AHB 827 plakalı otomobil, kırsal Gülveren Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

