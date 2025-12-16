Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İsmail A. (46) yönetimindeki 06 TN 717 plakalı otomobil ile İsa Y. (30) idaresindeki 63 AHB 827 plakalı otomobil, kırsal Gülveren Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
