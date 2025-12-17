Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Göbeklitepe'nin yurt dışı tanıtımları turist sayısına olumlu yansıyacak

        RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'deki 96 seçkin eserin, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Almanya, İngiltere ve Japonya'da sergilenecek olması Şanlıurfalı turizmcileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:04
        Göbeklitepe'nin yurt dışı tanıtımları turist sayısına olumlu yansıyacak
        Dünyadaki Neolitik dönemin en önemli merkezleri arasında kabul edilen Göbeklitepe'ye yurt dışından olan ilgi her geçen yıl katlanarak artırıyor.

        Tarihi ören yerinde bulunan anıtsal yapıları yılda 1 milyon civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle uluslararası tanıtımlarla "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen tarihi ören yerine dünyanın pek çok ülkesinden turistin gelmesi için çaba gösteriyor.

        İtalya'da Roma'nın ikonik binaları arasında bulunan Kolezyum'da geçen yıl "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisiyle 6 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan serginin yeni durakları da belli oldu.

        Göbeklitepe'de bulunan 96 seçkin eserin tanıtılacağı "Toplumun Keşfi: 12.000 Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi ilk etapta şubat ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de açılacak.

        Sergi daha sonra ise İngiltere ve Japonya'da tarih tutkunlarıyla buluşacak.

        - İtalya sergisi meyvelerini veriyor

        Türkiye Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Müslüm Çoban, Göbeklitepe'ye artan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İtalyan turistlerin sergi sonrası ören yerinde daha fazla görülmeye başlandığına dikkati çeken Çoban, şöyle konuştu:

        "Bu sergiden sonra Göbeklitepe'ye büyük bir ilgi oldu ve son dönemde Şanlıurfa Rehberler Odası'ndan 'İtalyanca bilen rehber var mı' diye sıkça birçok acenteden talep geliyor. O bakımdan İtalya'dan sonra da Almanya, sonrasında İngiltere ve Japonya'da bu sergi devam edecek. Göbeklitepe'ye zaten büyük bir ilgi var. Neolitik dönemde bulunan yeni eserlerle ilgi daha da artıyor. Sergilenecek ülkeler özellikle en fazla nitelikli turistin geldiği yerler. Göbeklitepe'yi yerinde görmek isteyen insanlar için bu sergiler ayrıca bir motivasyon kaynağı olacaktır."

        - "Kente önemli bir ekonomik katkı olarak dönüyor"

        Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen ise tarihi ören yerinin her yıl yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

        İtalya'daki serginin 6 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesinin Göbeklitepe'ye olan uluslararası ilginin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Türkmen, şöyle devam etti:

        "Bu tanıtımlar Göbeklitepe'nin bilinilirliğini son derece artırıyor. Bu da kente önemli bir ekonomik katkı olarak dönüyor. Çıkan eserlerin sergilenmesi bölgeye olan ilgiyi ve talebi artırmakta, kentin daha fazla turist çekme imkanını sağlayacaktır. Ekonomimize doğrudan etki edecek kentteki kalış süresini artırmaya yönelik hamleler yapılmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

