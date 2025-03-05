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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak... Bu bölgeler dikkat - 5 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak... Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara ve kıyı Ege ile Hatay ve çevresinde kuvvetli poyraz etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. İç bölgelerde buzlanma, çığ ve don tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 05.03.2025 - 07:45
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        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

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        İstanbul

        Güneşli 11°

        Ankara

        Güneşli 16°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Güneşli 10°

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 24°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 17°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI

        Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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