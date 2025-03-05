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        Haberler Gündem Güncel İBB Başkanı İmamoğlu adliyede - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İBB Başkanı İmamoğlu adliyede

        İBB Başkanı İmamoğlu, sahte diploma iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. İmamoğlu'nun savcılıkta ifadesinin başladığı öğrenildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 05.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:41
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        İBB Başkanı İmamoğlu adliyede
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.

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