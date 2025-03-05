İBB Başkanı İmamoğlu adliyede
İBB Başkanı İmamoğlu, sahte diploma iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. İmamoğlu'nun savcılıkta ifadesinin başladığı öğrenildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 05.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:41
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.
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