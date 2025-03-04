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        Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri düzenlendi

        Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle aromaterapi atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:15
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        Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri düzenlendi
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        Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle aromaterapi atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Yeşilay Haftası nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor.

        Bu kapsamda bağımlılık türlerine dikkat çekmek amacıyla aromaterapi atölyesi etkinliği yapıldı.

        Etkinliğe, Şanlıurfa Valisinin eşi Fatma Nur Şıldak, STK ve kurum temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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