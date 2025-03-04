Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri düzenlendi
Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle aromaterapi atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle aromaterapi atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Yeşilay Haftası nedeniyle çeşitli programlar düzenleniyor.
Bu kapsamda bağımlılık türlerine dikkat çekmek amacıyla aromaterapi atölyesi etkinliği yapıldı.
Etkinliğe, Şanlıurfa Valisinin eşi Fatma Nur Şıldak, STK ve kurum temsilcileri katıldı.
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