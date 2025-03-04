Galatasaray'da eleştiri okları onlara döndü!
Şampiyonluk yolundaki 8 puanlık avantajı 4'e düşen Galatasaray'da eleştiri okları futbolcular kadar Okan Buruk ve yönetime döndü. İsabetsiz transferler, pasta fotoğrafı ve futbolcuların partileri saha içi sorunlarıyla birlikte hedef haline geldi.
Son iki sezonda şampiyonluğa ön alan baskısıyla giden Galatasaray’ın bu futbolu artık ligde işlemiyor.
Rakipler sarı-kırmızılıların ön alan baskısının eski iştahında olmadığını dile getirirken sayıca önde çok adamla yakalanan Cimbom geride büyük boşluklar bırakıyor.
Bu anlayıştan vazgeçemeyen Okan Buruk saha içi dizilimi ve oyuncuları değiştirse de beklediği etkiyi bulamadı.
Son 6 maçın sadece birinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar gelinen noktada ne hücumda üretebiliyor ne de savunmada rakiplerini durdurabiliyor.
Geçen 2 sezonda dar rotasyondan epey verim alan Okan Buruk bu sezon ilk 11’ini bile bulabilmiş değil.
Berkan’ı, Kaan’ı, Barış Alper’i çeşitli bölgelerde ve rollerde kullanan Buruk bu sezon ise oyunculara dokunuş yapamadı.
Icardi’nin sakatlığı sonrasında hücumda üretkenlik giderek azalırken son haftalarda ana hücum planı ise Osimhen’e vurulan uzun toplar oldu.
Sürekli oynayan futbolcuların giderek yorgun düşmesine bağlı olarak azalan performansın yanı sıra sakatlıktan dönen futbolcuların ritim bulamaması da tabloyu olumsuza çevirdi.
Saha içinde tökezleyen Galatasaray’da gözler saha dışına da döndü.
Bir grup yöneticiye bir davette UEFA kupasının yer aldığı pastanın kesilmesinden sonra Lucas Torreira’nın doğum günü partisi de gündeme oturdu.
4-1’lik AZ yenilginin sonrasında ve rövanşın öncesinde yapılan bu parti; Başkan Dursun Aydın Özbek’i de rahatsız etti.
Saha içinde giderek düşen performans takımdaki ciddiyeti gözden geçirirken antrenman temposuna dair de soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Galatasaray’da en çok konuşulan diğer bir konu ise transferler ve yapılan seçimler...
Bu sezon dörtlü mü üçlü mü oynayacağı bir türlü netleşmeyen sarı-kırmızılıların geniş kadrosu bir türlü tamamlamayan yap-bozu andırıyor.
Üç stoperli kurgu için alınan Carlos Cuesta şimdiye kadar daha çok savunmanın diğer bölgelerinde görev yaptı; vasatı bulamadı.
Sarı-kırmızılıların iki sol beki dörtlü savunma kurgusunda; iki sağ beki ise üçlü savunma kurgusunda oynamaya alışkın.
Dries Mertens’in alternatifi olabilecek bir isim çıkmazken Mario Lemina transferi sonrası Gabriel Sara’nın pozisyonu da değişti.
Yunus Akgün’ün sakatlığı sürecinde takımın yaratıcılığı iyiden iyiye düşerken Alvaro Morata’nın iyileşmesiyle birlikte çift santrforlu sistem yeniden ufukta doğdu.