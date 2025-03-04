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        Galatasaray'da eleştiri okları onlara döndü!

        Şampiyonluk yolundaki 8 puanlık avantajı 4'e düşen Galatasaray'da eleştiri okları futbolcular kadar Okan Buruk ve yönetime döndü. İsabetsiz transferler, pasta fotoğrafı ve futbolcuların partileri saha içi sorunlarıyla birlikte hedef haline geldi.

        Giriş: 04.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:39
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        Son iki sezonda şampiyonluğa ön alan baskısıyla giden Galatasaray’ın bu futbolu artık ligde işlemiyor.

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        Rakipler sarı-kırmızılıların ön alan baskısının eski iştahında olmadığını dile getirirken sayıca önde çok adamla yakalanan Cimbom geride büyük boşluklar bırakıyor.

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        Bu anlayıştan vazgeçemeyen Okan Buruk saha içi dizilimi ve oyuncuları değiştirse de beklediği etkiyi bulamadı.

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        Son 6 maçın sadece birinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar gelinen noktada ne hücumda üretebiliyor ne de savunmada rakiplerini durdurabiliyor.

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        Geçen 2 sezonda dar rotasyondan epey verim alan Okan Buruk bu sezon ilk 11’ini bile bulabilmiş değil.

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        Berkan’ı, Kaan’ı, Barış Alper’i çeşitli bölgelerde ve rollerde kullanan Buruk bu sezon ise oyunculara dokunuş yapamadı.

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        Icardi’nin sakatlığı sonrasında hücumda üretkenlik giderek azalırken son haftalarda ana hücum planı ise Osimhen’e vurulan uzun toplar oldu.

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        Sürekli oynayan futbolcuların giderek yorgun düşmesine bağlı olarak azalan performansın yanı sıra sakatlıktan dönen futbolcuların ritim bulamaması da tabloyu olumsuza çevirdi.

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        Saha içinde tökezleyen Galatasaray’da gözler saha dışına da döndü.

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        Bir grup yöneticiye bir davette UEFA kupasının yer aldığı pastanın kesilmesinden sonra Lucas Torreira’nın doğum günü partisi de gündeme oturdu.

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        4-1’lik AZ yenilginin sonrasında ve rövanşın öncesinde yapılan bu parti; Başkan Dursun Aydın Özbek’i de rahatsız etti.

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        Saha içinde giderek düşen performans takımdaki ciddiyeti gözden geçirirken antrenman temposuna dair de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

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        Galatasaray’da en çok konuşulan diğer bir konu ise transferler ve yapılan seçimler...

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        Bu sezon dörtlü mü üçlü mü oynayacağı bir türlü netleşmeyen sarı-kırmızılıların geniş kadrosu bir türlü tamamlamayan yap-bozu andırıyor.

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        Üç stoperli kurgu için alınan Carlos Cuesta şimdiye kadar daha çok savunmanın diğer bölgelerinde görev yaptı; vasatı bulamadı.

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        Sarı-kırmızılıların iki sol beki dörtlü savunma kurgusunda; iki sağ beki ise üçlü savunma kurgusunda oynamaya alışkın.

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        Dries Mertens’in alternatifi olabilecek bir isim çıkmazken Mario Lemina transferi sonrası Gabriel Sara’nın pozisyonu da değişti.

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        Yunus Akgün’ün sakatlığı sürecinde takımın yaratıcılığı iyiden iyiye düşerken Alvaro Morata’nın iyileşmesiyle birlikte çift santrforlu sistem yeniden ufukta doğdu.

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