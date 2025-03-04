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        Tartıştığı babasını tüfekle vurup öldürdü

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Yusuf Görevin (41), tartıştığı babası Ahmet Görevin'i (74) tüfekle ateş ederek öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:40
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        Tartıştığı babasını tüfekle vurup öldürdü
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Yusuf Görevin (41), tartıştığı babası Ahmet Görevin'i (74) tüfekle ateş ederek öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde Almaşar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Görevin ile yanına gittiği babası Ahmet Görevin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Görevin, evdeki tüfekle babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet Görevin yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görevin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Yusuf Görevin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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