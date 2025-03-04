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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 02:27 Güncelleme: 04.03.2025 - 02:38
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Zeynel Abidin Uçar (23) idaresindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücüler ile araçta bulunan Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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