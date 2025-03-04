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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı

        Borsa İstanbul'da olağandışı harekete sebep olduğu, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 04.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:12
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        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, borsada manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin 23 Şubat'ta soruşturma başlattı.

        Bu kapsamda Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

        Başsavcılığın açıklaması şöyle:

        "BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu, oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde

        değerlendirildiği, 04/03/2025 tarihi itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul il Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sermaye Piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında operasyon başlatılmış olup, bu kapsamda farklı illerde de olmak üzere toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kamuoyuna duyurulur."

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