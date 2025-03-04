CHP lideri Özgür Özel Meclis'te konuşuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Ankara Etimesgut'ta bir teyzem dedi ki; 'güllaç hesabı' yap. Erdoğan'ın 7 yıl önce yetkiyi aldığı 2018 yılında bir tepsi güllacın evdeki maliyeti 25 liraymış. Bugünkü maliyeti, 7 yılda yüzde 1320 artışla 355 TL'ye çıktı. Bu hesabı Etimesgut'taki teyzem için yapıyorum. Bu, Erdoğan'ın güllaca, ekonomiye, millete maliyetidir" dedi
TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiden siyasete gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:
"Bugün şehit ailesi annelerimiz var, CHP'ye katkı sağlayan isimler var. CHP ailesi büyümeye devam ediyor. Baba ocağının kapıları açık dedik, gelmek isteyen herkes için CHP'nin kapıları açık dedik. Büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Ankaralı iş insanı Adnan Beker'e hoş geldiniz diyorum. Ankara 2. Bölgemize daha da güç katacağına inanıyorum.
"GÜZEL GÜNLER GÖRMEDİK Mİ?"
Edip Akbayram yalnız şarkılarıyla iz bırakmadı; yaşantısıyla da bize örnek oldu. Kendi tabiriyle ezilenlerin melodik sesiydi. Herkesin 'Hoca Efendi' diye peşinden koştuğu zamanlarda FETÖ örgütünün verdiği ödülü reddeden sanatçılarımız, aydınlarımızdı. 'Türküler Yanmaz' albümünü Madımak faciasına adamıştı. 'İnanın çocuklar güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz' dedi; Edip ağabey haklı çıktı ve Ankara'da da İstanbul'da da güzel günler görmedik mi?
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYATA GEÇECEK"
Kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında, kadınların mücadelesinin yanında olacağız. Türkiye'de 100 kadından 38'i şu an işsiz. Bu kadınların emeğinin sömürüldüğünün en önemli kanıtı. Türkiye'de 2024 yılında 445 kadın cinayeti yaşandı. 2025'in ilk 2 ayında can kaybı 64'ü buldu. Türkiye'deki tüm kadınlara bir sözümüzü hatırlatalım; 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kadınlar için Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İktidar olduğumuzda hemen İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız.
"BUNUN HESABI VERİLMEDEN BU ATEŞ SÖNMEZ"
Ülkedeki olumsuz gündemi yaratan biz değiliz. Pazar günü Bolu Kartalkaya'da yanan utanç otelinin önündeydik. Duamızı yaptık, mevlitler okundu. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden dedenin acısını dinledik. Yakınlarını kaybeden teyzemizi dinledik. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz, affetmeyeceğiz ve teker teker hesabını soracağız. Turizm Bakanı koltuğunda otursun. 10 gün içinde her şey ortaya çıkacak diyen İçişleri Bakanı koltuğunda otursun. Erdoğan'a şunu söylüyorum. Bu işin yandaşı olmaz, bunun hesabı verilmeden bu ateş sönmez.
"BİZ DE YANANLARDAN TARAFIZ"
Yüreğimiz 32 yıldır Madımak'ta yanıyor. 35 canımızı yakan sanıklardan birinin AYM'ye başvurusu sonuç verdi. Can Atalay için Osman Kavala için uygulanmayan maddeler, 29 caniden 23'ünü AYM'nin kararını zaman aşımından uyguladılar. Erdoğan kendisine mikrofon tutulduğunda 'Hayırlı olsun' demişti. Sayın Erdoğan, Kartalkaya'da da Madımak'ta da yakanlardan yana, biz de yananlardan tarafız.
"TÜRKİYE'DE GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 80'DİR"
Ramazan ayına Türkiye boynu bükük girmiştir. ENAG'ın hesapladığı enflasyon yüzde 80. TÜİK bunun yarısını açıklıyor. Kıymanın kilosunu soruyorum, kıymayı bırak kuyruk yağının kilosu 420 oldu diyor kasam. Market rafındaki 39 üründen 36'sına zam gelmiş. Ama TÜİK enflasyon yüzde 40 diyor. Eğitimi en büyük rant mekanizmasına çevirdiler. Geçen ay eğitim masrafları yüzde 10 artmış durumda. Enflasyon düşüyor diyorlar. Enflasyon düşmesi, fiyat düşmesi değildir. Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 80'dir. Salonlardan çıksın bir pazarlarda dolaşsın da görsün. Yüzde 80'in altında çıkıyorsa Erdoğan'dan özür dileyeceğim. Ramazan pidesinin kilosu 2 TL'yken şu an 80 TL pidenin kilosu.
GÜLLAÇ HESABI
Bir teyzem dedi ki güllaç hesabı yap. Teyzeme söylüyorum, Erdoğan'ın 2018'den beri 1 tepsi güllacın evdeki maliyeti 25 liraymış, bugünkü maliyeti yüzde 1320 artışla 355 TL'ye çıktı. Bu hesabı Etimesgut'taki teyzem için yapıyorum. Bu, Erdoğan'ın güllaca, ekonomiye, millete maliyetidir.
"ECEVİT VE İNÖNÜ'YE HESAP SORMUŞTU"
1974'te Ecevit, dünyaya kafa tuttu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı. Ülkeye ambargo kondu, tüp kuyruklarının hesabını Erdoğan, Ecevit'ten sordu. 2. Dünya Savaşı'na ülkeyi sokmayan ekmek karnesi dağıtan İsmet Paşa'dan da ekmek kuyruğunun hesabını sormuştun. Erzurum'da, Yozgat'ta, Van'da, Sakarya'da vatandaşlar ucuz et kuyruğuna giriyor Erdoğan. Bu vatandaş, elbet bir gün seçimde sandık kuyruğuna girecek ve hesabını soracaklar.
'Zenginleştik sevinin' diyor. Buna ancak senin 5'li çeten ve 40 haramilerin sevinir. Buna sevinecek sokakta bir tek kişi bulamazsın.