TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiden siyasete gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

"Bugün şehit ailesi annelerimiz var, CHP'ye katkı sağlayan isimler var. CHP ailesi büyümeye devam ediyor. Baba ocağının kapıları açık dedik, gelmek isteyen herkes için CHP'nin kapıları açık dedik. Büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Ankaralı iş insanı Adnan Beker'e hoş geldiniz diyorum. Ankara 2. Bölgemize daha da güç katacağına inanıyorum.

"GÜZEL GÜNLER GÖRMEDİK Mİ?"

Edip Akbayram yalnız şarkılarıyla iz bırakmadı; yaşantısıyla da bize örnek oldu. Kendi tabiriyle ezilenlerin melodik sesiydi. Herkesin 'Hoca Efendi' diye peşinden koştuğu zamanlarda FETÖ örgütünün verdiği ödülü reddeden sanatçılarımız, aydınlarımızdı. 'Türküler Yanmaz' albümünü Madımak faciasına adamıştı. 'İnanın çocuklar güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz' dedi; Edip ağabey haklı çıktı ve Ankara'da da İstanbul'da da güzel günler görmedik mi?

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"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYATA GEÇECEK"

Kim haksızlığa uğruyorsa onun yanında, kadınların mücadelesinin yanında olacağız. Türkiye'de 100 kadından 38'i şu an işsiz. Bu kadınların emeğinin sömürüldüğünün en önemli kanıtı. Türkiye'de 2024 yılında 445 kadın cinayeti yaşandı. 2025'in ilk 2 ayında can kaybı 64'ü buldu. Türkiye'deki tüm kadınlara bir sözümüzü hatırlatalım; 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kadınlar için Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İktidar olduğumuzda hemen İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız.

"BUNUN HESABI VERİLMEDEN BU ATEŞ SÖNMEZ"

Ülkedeki olumsuz gündemi yaratan biz değiliz. Pazar günü Bolu Kartalkaya'da yanan utanç otelinin önündeydik. Duamızı yaptık, mevlitler okundu. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden dedenin acısını dinledik. Yakınlarını kaybeden teyzemizi dinledik. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz, affetmeyeceğiz ve teker teker hesabını soracağız. Turizm Bakanı koltuğunda otursun. 10 gün içinde her şey ortaya çıkacak diyen İçişleri Bakanı koltuğunda otursun. Erdoğan'a şunu söylüyorum. Bu işin yandaşı olmaz, bunun hesabı verilmeden bu ateş sönmez.

"BİZ DE YANANLARDAN TARAFIZ"

Yüreğimiz 32 yıldır Madımak'ta yanıyor. 35 canımızı yakan sanıklardan birinin AYM'ye başvurusu sonuç verdi. Can Atalay için Osman Kavala için uygulanmayan maddeler, 29 caniden 23'ünü AYM'nin kararını zaman aşımından uyguladılar. Erdoğan kendisine mikrofon tutulduğunda 'Hayırlı olsun' demişti. Sayın Erdoğan, Kartalkaya'da da Madımak'ta da yakanlardan yana, biz de yananlardan tarafız.