Arap Birliği'nden 'Gazze' planı: Yeniden inşa için 20 milyar dolar

Mısır'ın başkenti Kahire'de, çok sayıda Arap liderin katılımıyla olağanüstü Arap Birliği Zirvesi düzenlendi.

Zirvede Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmasına karşı Arap dünyasının ortak kararı ve tutumun oluşturulması, Filistinlilerin topraklarında kalmasını garanti altına alacak hukuki ve uluslararası adımların belirlenmesi, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin Filistin halkının topraklarından çıkarılmadan yürütülmesi, ateşkesin tam anlamıyla sağlanması ve ihlallerin önlenmesi konuları ele alındı.

Zirvenin ardından yayınlanan ortak taslak metinde, Gazze’nin yeniden yapılandırılması için taslak metin üzerinde anlaşmaya varıldı. Taslak planın ilk aşamasında 20 milyar dolar maliyetle 200 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

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Uluslararası topluma ve finans kuruluşlarına, Mısır'ın ön ayak olduğu taslak plana destek verme çağrısı yapılırken, Mısır'ın Gazze için hazırladığı yeniden inşa planı 53 milyar dolara mal olacak.

112 sayfalık planda Gazze topraklarının nasıl yeniden imar edileceğini gösteren haritalar ve yapay zeka tarafından üretilmiş onlarca renkli konut, bahçe ve toplum merkezi görüntüsü yer alıyor. Plan ticari bir liman, bir teknoloji merkezi ve sahil otelleri de içeriyor.

Arap liderler, uygun koşulların oluşması halinde Filistin'in tüm bölgelerinde 1 yıl içinde seçim yapılması çağrısında bulunurken, Filistin'in geçiş dönemi için bölgeden yetkili kişilerden oluşan Gazze İşleri İdari Komitesi kurulma kararına destek verdiklerini bildirdi.