Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!

Manisa'da kaza, saat 07.00 sıralarında, Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarptı.

OTOBÜS TANKERE, TANKER OTOMOBİLE ÇARPTI

DHA'daki habere göre savrulan otobüs, önündeki tankere, bu araç da otomobile çarptı. Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralandı.