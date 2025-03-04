Şanlıurfa'da bir kişi, eşini darbettiği iddiasıyla babasını öldürdü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi eşini darbettiği iddiasıyla tartıştığı babasını öldürdü.

Kırsal Almaşar Mahallesi'nde, Y.G. (41) ile babası A.G. (74) arasında yol meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Olay sonrası baba A.G. ve diğer akrabaları tarafından gelinleri H.G. (39) taş ve sopalarla darbedildi. Bunun üzerine Y.G. tartıştığı babası A.G'ye av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

Çevredekiler tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Y.G, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bölgede üzerinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.