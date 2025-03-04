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        Haberler Sağlık Dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının 2050'ye kadar obez olacağı öngörülüyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının 2050'ye kadar obez olacağı öngörülüyor

        Bir araştırmaya göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının, 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:05
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        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
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        Yaklaşık 200'den fazla ülkeden alınan verilere dayandırılan uluslararası çalışmada araştırmacılar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin gidişatını inceledi.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı kiloyu "vücutta aşırı yağ birikmesi durumu" olarak tanımlarken obezite ise "bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması" olarak biliniyor.

        Dünya genelindeki yetişkin nüfusunun neredeyse yarısının 2021 itibarıyla aşırı kilolu ya da obez olduğuna dikkat çekilen araştırmada, 1990'dan bu yana, hem erkeklerde hem de kadınlarda bu sağlık sorununu yaşayanların oranının, iki katına çıktığı kaydedildi.

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        OBEZ YETİŞKİNLERİN ORANI ERKEKLERDE YÜZDE 57,4 KADINLARDA YÜZDE 60,3'Ü BULABİLİR

        Araştırmada, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde, 2050'ye kadar aşırı kilolu ve obez yetişkinlerin oranının erkeklerde yüzde 57,4'ü, kadınlarda ise yüzde 60,3'ü bulabileceği belirlendi.

        Özellikle çocuklar, gençler ve genç yetişkinler arasında obezitenin yüzde 121 artmasının öngörüldüğü araştırmada, obez gençlerin sayısının 2050'ye kadar 360 milyona ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

        Araştırmada ayrıca 2050'ye kadar obezitenin en yaygın olarak Çin, Hindistan ve ABD'de görüleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

        Çalışmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

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