Şanlıurfa'da ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen 11 otel kapatıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yapılan denetimlerde ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen 11 otelin kapatıldığını söyledi.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Kentin huzuru ve esenliği noktasında bütün birimlerin üstün çabayla görev yaptığını belirten Şıldak, suç olaylarında düşüşün devam ettiğini söyledi.

Şıldak, resmi ve resmi kurumlara bağlı olarak faaliyet gösteren iş yerleri, konaklama tesisleri, yurt, pansiyon, restoran gibi tesislerdeki yangın tedbirlerinin kontrollerinin yapıldığını aktardı.

Son bir aylık denetimlerde ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen 11 otelin kapatıldığını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklarımızın talimatları çerçevesinde ilimizde de bazı çalışmalar yürütüyoruz. En başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konulara ilişkin talimatları doğrultusunda ilimizde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hiçbir konaklama tesisinin, otel, pansiyon, apart otel ve benzerinin bu faaliyetlerine izin vermiyoruz. Yaptığımız son bir aylık süre içerisindeki denetimlerde ruhsatsız olarak çalıştığı tespit edilen 11 otelin tamamı kapatılmıştır. Bu tesislerden 6'sı tekrar mührü kırarak faaliyet gösterme cüretini göstermiştir. Bunların tekrar 6'sına da müdahale edilip hatta bu işletme sahiplerinden 5'i gözaltına alınmak suretiyle savcılık sürecine tabi tutulmuştur. Şu anda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hiçbir konaklama tesisimiz bulunmamaktadır. Bu konuyu Kültür Turizm Bakanlığımız, kaymakamlıklarımız ve kolluk birimlerimiz yakından takip etmektedir."

Yangın tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün tesislerde denetim yapıldığını aktaran Şıldak, eksiklikleri olanların giderildiğini bazılarında ise uygunluk çalışmalarının devam ettiğini anlattı.