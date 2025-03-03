İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Berzan Toprak (60), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Berzan Toprak’ın bulunduğu iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Toprak, kanlar içinde yığıldı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berzan Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.