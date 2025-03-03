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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı

        Ciner Grubu şirketi WE Soda, ABD'li Genesis Alkali firmasını satın alarak dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi. Dev satın almayla ilgili konuşan WE Soda CEO'su Alasdair Warren "Alkali'nin satın alınması önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Artık küresel olarak en büyük soda külü üreticisiyiz ve yüzde 100 doğal üretim yapan tek üreticiyiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:24
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        WE Soda, ABD'li Genesis Alkali'yi satın aldı
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        Soda külü üreticisi WE Soda, Genesis Energy bünyesindeki Genesis Alkali firmasını satın aldığını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre 28 Şubat 2025 Cuma günü tamamlanan bu işlem 1 milyar 425 milyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleşti.

        Söz konusu satın almayla WE Soda’nın dünyanın en büyük soda külü üreticisi konumuna geldiği belirtilen açıklamada “Bu satın alma toplam yıllık üretim kapasitemizi yaklaşık 9,5 milyon ton seviyesine çıkararak ölçeğimizi, coğrafi çeşitliliğimizi, müşteri erişimimizi, tedarik zinciri altyapımızı ve sürdürülebilirlikteki liderliğimizi önemli ölçüde artırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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        “STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASI”

        Satın almayla ilgili açıklamada bulunan WE Soda CEO'su Alasdair Warren "Alkali'nin satın alınması önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Bu satın alma gelecekteki büyümemizin temelini oluşturmakta, sektör liderliği konumumuzu güçlendirmekte, müşterilerimize küresel olarak hizmet verme yeteceğimizi geliştirmekte ve paydaşlarımız için önemli operasyonel ve verimlilik faydaları sağlama fırsatı sunmaktadır” dedi.

        “ARTIK KÜRESEL OLARAK EN BÜYÜK ÜRETİCİYİZ”

        WE Soda CEO’su Warren sözlerine şöyle devam etti:

        "Artık küresel olarak en büyük soda külü üreticisiyiz ve yüzde 100 doğal üretim yapan tek üreticiyiz. Bu da sürdürülebilirlik liderliğimizi daha da pekiştiriyor. Operasyonel ve coğrafi olarak portföyümüzü çeşitlendirdik ve müşteri hizmetleri teklifimizi daha da geliştirecek dünya çapında altyapıya erişim sağladık. Yeni şirketimizdeki meslektaşlarımızı WE Soda ailesine katarken, olağanüstü bir deneyim ve uzmanlığı bir araya getirerek, en yüksek güvenlik, operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik standartlarını koruyan dünya çapında bir endüstriyel mineraller şirketi yaratacağız."

        İKİ BÜYÜK ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR

        WE Soda tarafından verilen bilgiye göre Alkali’nin Wyoming’de iki büyük soda külü üretim tesisi bulunuyor. Söz konusu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 4,35 milyon tonu buluyor.

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