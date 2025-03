WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı Ciner Grubu şirketi WE Soda, ABD'li Genesis Alkali firmasını satın alarak dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi. Dev satın almayla ilgili konuşan WE Soda CEO'su Alasdair Warren "Alkali'nin satın alınması önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Artık küresel olarak en büyük soda külü üreticisiyiz ve yüzde 100 doğal üretim yapan tek üreticiyiz" ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 03.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:24 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL