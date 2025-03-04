Süper Lig'de şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0'la geçti ve puan farkını 4'e düşürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e düştü.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
19- ADANA DEMİRSPOR: 11 PUAN
18- HATAYSPOR: 22 PUAN
17- BODRUM FK: 34 PUAN
16- SİVASSPOR: 36 PUAN
15- KAYSERİSPOR: 37 PUAN
14- KONYASPOR: 43 PUAN
13- ANTALYASPOR: 44 PUAN
12- ALANYASPOR: 44 PUAN
11- GAZİANTEP FK: 46 PUAN
10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
9- ÇAYKUR RİZESPOR: 49 PUAN
8- GÖZTEPE: 51 PUAN
7- TRABZONSPOR: 51 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 54 PUAN
5- EYÜPSPOR: 54 PUAN
4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN
Dördüncü bitirme ihtimali %60
3- BEŞİKTAŞ: 67 PUAN
Üçüncü bitirme ihtimali %77
2- FENERBAHÇE: 90 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %33.3