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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında puan farkı 4'e düştü. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dev derbi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

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        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:51
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        1

        ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi

        2

        HATAYSPOR - oran verilmedi

        3

        BODRUM FK - oran verilmedi

        4

        KAYSERİSPOR - 3000

        5

        ÇAYKUR RİZESPOR - 3000

        6

        TRABZONSPOR - 3000

        7

        SİVASSPOR - 3000

        8

        KONYASPOR - 3000

        9

        ANTALYASPOR - 3000

        10

        ALANYASPOR - 3000

        11

        GAZİANTEP FK - 3000

        12

        KASIMPAŞA - 3000

        13

        BAŞAKŞEHİR - 1000

        14

        GÖZTEPE - 1000

        15

        EYÜPSPOR - 1000

        16

        BEŞİKTAŞ - 700

        17

        SAMSUNSPOR - 300

        18

        FENERBAHÇE - 2.95

        19

        GALATASARAY - 1.20

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