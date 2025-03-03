Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında puan farkı 4'e düştü. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dev derbi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 03.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:51
1
ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi
2
HATAYSPOR - oran verilmedi
3
BODRUM FK - oran verilmedi
4
KAYSERİSPOR - 3000
5
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
6
TRABZONSPOR - 3000
7
SİVASSPOR - 3000
8
KONYASPOR - 3000
9
ANTALYASPOR - 3000
10
ALANYASPOR - 3000
11
GAZİANTEP FK - 3000
12
KASIMPAŞA - 3000
13
BAŞAKŞEHİR - 1000
14
GÖZTEPE - 1000
15
EYÜPSPOR - 1000
16
BEŞİKTAŞ - 700
17
SAMSUNSPOR - 300
18
FENERBAHÇE - 2.95