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        Haberler Gündem 3. Sayfa Peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad ormanında aranıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!

        İstanbul'da, yaklaşık 2 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'i, Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları gece de sürdü. Gürel'in eşi Sezer Gürel, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı, 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonunu aradık, cevap vermedi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:34
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        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
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        İstanbul Kağıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel (35) yaklaşık iki gün önce evden çıkmış, kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

        EŞİ AÇIKLAMADA BULUNDU

        DHA'daki habere göre ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        "ÖNCE CEVAP VERMEDİ SONRA TELEFONU KAPANDI"

        Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı.

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        "İŞ YERİNDE BİR TARTIŞMA OLMUŞ"

        Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.

        "BELGRAD ORMANINDA YÜRÜYECEĞİM' DEMİŞTİ"

        Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. O saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.

        KAYGILI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

        35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları gece boyunca devam ederken ailenin olay yerinde bekleyişi ise devam ediyor. Arama çalışmaları yapan ekipler karşılıklı nöbetleşerek Gürel'in telefonunun son kez sinyal verdiği yerde dar alan arama çalışması yapıyor.

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        #Ece Gürel
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