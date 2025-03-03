Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahallesi'ndeki iş yerine henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu Mehmet Berzan Toprak (60), olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, morga kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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