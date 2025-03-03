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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:59
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahallesi'ndeki iş yerine henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırı sonucu Mehmet Berzan Toprak (60), olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, morga kaldırıldı.

        Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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