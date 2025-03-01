Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bilişim yoluyla hırsızlık yöntemiyle, vatandaşları maddi zarara uğratan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce kent merkezinde tespit edilen adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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