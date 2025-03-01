Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bilişim yoluyla hırsızlık yöntemiyle, vatandaşları maddi zarara uğratan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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