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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız!

        Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:47
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        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
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        Galatasaray, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan imzasıyla resmi sitesinde bir yazı yayınladı. Sarı-Kırmızılı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

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        Galatasaray'ın açıklamasının tamamı şöyle:

        Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.

        Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır.

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        Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir.

        Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır.

        Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir.

        Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak!

        NE OLMUŞTU?

        Olaylı derbi sonrası TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezası ise onandı.

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