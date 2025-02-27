PFDK'dan Jose Mourinho'ya 4 maç, Okan Buruk'a 1 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası verdi. Disiplin Kurulu ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da 1 maç men cezasına çarptırdı.

Mourinho ayrıca, 1 milyon 617 bin TL de para cezasına çarptırılırken, Okan Buruk da 1.5 milyon TL para cezası aldı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MOURINHO

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde, müsabakanın 4. hakemi olan Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi suretiyle Türkiye’deki futbol faaliyetinin marka değerini tahkir eden sevke konu eylem ve söylemleri dikkate alınarak FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in, müsabaka sonrası basın toplantısında gerçekleştirilen ve sevke konu edilen ifadeleri her ne kadar Kurulumuza FDT'nin 41. Maddesi kapsamında sevk edilmiş ise de, yapılan açıklamanın “hakaret” disiplin ihlalinin unsurlarını tam olarak taşımadığı ancak açıklamaların mahiyeti dikkate alınarak rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin, sarf edilmesinde zorunluluk bulunmayan, spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler içerdiği bu haliyle sportmenliğe aykırı bir eylem olarak nitelendirildiği, eylemin basın toplantısı yoluyla gerçekleştirildiği dikkate alınarak FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."