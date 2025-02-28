Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Mourinho kararı! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Mourinho kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezası ise onandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        ABONE OL

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da 1 maç men cezasına çarptırdı.

        Tahkim Kurulu verilen kararları tekrar değerlendirdi ve Mourinho'ya verilen cezayı 2 maça indirirken; Okan Buruk'un cezası ise onandı.

        Ayrıca Mourinho'nun 1 milyon 617 bin TL'lik para cezası 558 bin 550 TL'ye; Okan Buruk'un 1 milyon 500 bin TL'lik para cezası da 500 bin TL'ye indirildi.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        12. E.2025/149 – K.2025/118

        Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        REKLAM

        - Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

        13. E.2025/150 – K.2025/119

        Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in PFDK’nın 27.02.2025 tarih ve E.2024-2025/812 – K.2024-2025/1036 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT’nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

        Karar verilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Zelenskiy Beyaz Saray'da
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!