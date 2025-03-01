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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:27
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        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce Şanlıurfa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB bellek ele geçirildi.

        Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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