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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:34
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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsal Taşkıran Mahallesi yakınlarında M.S.B. yönetimindeki 63 AGG 910 plakalı otomobil, İ.E'nin kullandığı 27 ATP 661 plakalı tır ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan N.B. olay yerinde hayatını kaybetti; yaralanan otomobil sürücüsü Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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