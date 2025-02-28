AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı sonrası açıklamalar yaptı. Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat ile ilgili olarak açıklamada bulundu. 28 Şubat'ın karanlığını yırtıp atan, demokrasi mücadelemize emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

Elimdeki belgeyi paylaşacağım. Bu belge Cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemde attığı bir imzayla 50'ye yakın maddeyi kaldırmıştır. Dünden bu yana PKK terör örgütünün silahları bırakmasına yönelik çağrı gündem.

16 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır'dır demişti. Kendileri o zaman başbakan olarak bu konuşmayı yapmıştı ve Diyarbakır'ın sorununun Türkiye'nin sorunu olduğunu söylemişti. Bu konuyu kendisi etnik bir mesele olarak ele almamaktı demokrasi sorunu olarak ele almıştır ve 'Kürt sorunu benim sorunum' demiştir. Kürt vatandaşlarımız üzerindeki yasakların kaldırılması için büyük mücadele etmiştir. Aynı mücadeleyi baş örtüsü için de vermiştir; Alevi canlarımız için de vermiştir.

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"BÜTÜN DETAYLARINI İFADE EDECEK"

Kendisinin ortaya koyduğu irade vesayetin ortadan kalkmaya yönelik bir eylem planıdır. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını ifade edecektir. Kendisinin siyasi hayatı, yasaklarla baskılarla oluşturulmuş Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çözülmüştür.

"AMAÇ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı amaç ediniyoruz. İç cephenin güçlendirilmesi yönelik açıklamasının ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bölgede kardeşliği artıracak bir çağrıdır. Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır.

"TÜM UNSURLARIYLA SİLAH BIRAKMALI"

Terörsüz Türkiye hedefi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemden bu yana hedefidir. Jeopolitik olarak Türkiye gerçeklere uygun bir kardeşlik siyasetini ortaya koymuştur. Bu çerçevede Irak'taki ve Suriye'deki PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, kendisini feshetmelidir. Terör örgütü dediğimizde sadece Irak'taki değil Suriye'deki YPG/PKK'nın da tasfiyesi ifade edilmektedir.