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        Haberler Magazin Beyhan Benardete son yolculuğuna uğurlandı

        Beyhan Benardete son yolculuğuna uğurlandı

        61 yaşında hayata veda eden iş insanı Beyhan Benardete, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:33
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Beyhan Benardete, 61 yaşında hayatını kaybetti.

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çamlık Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Benardete'den bir süredir haber alamayan ailesi, durumu sitenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Beyhan Benardete'nin cansız bedeni ile karşılaşan görevliler, durumu polise haber verdi.

        Yaşanan bu acı olay sonrası Beyhan Benardete'nin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

        Adilcan Benardete
        Adilcan Benardete

        İstanbul'a getirilen Benardete'nin cenazesine; eşi Adil Benardete, oğlu Adilcan Bernadete ve eşi Seda Bernardete, kardeşi Canan Vefkioğlu, İdil Sevgi Kılıç, Revna-Yıldırım - Erdoğan Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Koç, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu gibi simalar cenazeye katıldı.

        Ali Koç
        Ali Koç

        Benardete, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.

        Ayşe Can Özyeğin
        Ayşe Can Özyeğin
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        #Beyhan Benardete
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