ABD merkezli özel havacılık şirketi, Ay'ın yeni görüntülerini paylaştı!
ABD merkezli özel havacılık şirketi Firefly Aerospace, Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay yüzeyini kaydettiği görüntüleri paylaştı.
ABD merkezli özel uzay havacılık şirketi Firefly Aerospace, Ay'ın yüzeyinden çekilmiş yeni görüntülerini paylaştı.
Blue Ghost uzay aracının 100 kilometre yukarıdan Ay'ın yüzeyini kaydettiği görüntüler hayranlık uyandırdı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Pencereden dışarı baktığınızda ve neredeyse eve varacağınızı anladığınızda hissettiğiniz o duygu" ifadelerini kullandı.
Görüntüde Ay'ın Dünya tarafından görülemeyen uzak tarafı yer aldı.