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        Haberler Ekonomi Para Türkiye artık 'yüksek gelirli' - Para Haberleri

        Türkiye artık 'yüksek gelirli'

        2024'te kişi başı gelir 15 bin 463 dolara çıktı. Böylece Dünya Bankası değerlendirmesinde Türkiye 'yüksek gelirli' ülke konumuna yükseldi. Bu gelişmeyi değerlendiren ekonomist Hakan Kara "Türkiye son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark atarak yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdi. Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kara, Türkiye'nin dolar bazında da pahalı bir ülke olması sebebiyle pek çok kişinin 'yüksek geliri' hissedemediğini sözlerine ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:42
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        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
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        Bugün açıklanan 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre Türk ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3.2'lik büyüme kaydetti.

        2024 sonu itibarıyla Türk ekonomisi 1 trilyon 322 milyar 408 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşırken kişi başı gelir de 15 bin 463 dolara yükselerek rekor kırdı.

        Kişi başı gelirin 15 bin doları aşmasıyla Türkiye Dünya Bankası değerlendirmesinde üst-orta gelirli ülke konumundan 'yüksek gelirli' ülke konumuna yükseldi.

        Dünya Bankası değerlendirmesinde kişi başı gelirin 1.145 doların altında olduğu ülkeler düşük gelirli ülke kategorisine giriyor. 1.146-4515 dolar aralığı alt-orta gelirli, 4.4516-14.005 dolar aralığı üst orta gelirli, 14.005 dolar üzeri ise yüksek gelirli ülke kategorisinde yer alıyor.

        "DOLAR BAZINDA EPEY PAHALI OLDUK"

        Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara konuyla ilgili X hesabından yaptığı değerlendirmede "Türkiye son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark atarak yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdi. Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        Kara pek çok takipçisinin 'Biz neden hissetmiyoruz diye' sorduğunu belirterek "Dolar bazında gelirimiz çok arttı ama dolar bazında da epey pahalı bir ülke olduk, ondan" cevabını verdi.

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