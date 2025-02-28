Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!

"BİLBAO GALİBİYETİ FARK YARATTI"

İstanbul'a geleli birkaç ay oldu, şu ana kadar nasıl bir deneyim yaşadınız?

Solskjaer: "Birkaç ay değil, beş hafta oldu. Bu süre içinde pek çok değişiklik yaşadık. Burada durum düşündüğümden daha kötüydü, biraz Manchester United'a geldiğim zamanki gibi diyebiliriz. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen “İşte yine başlıyoruz, başka bir teknik adam, başka bir değişiklik” diye düşünüyorlardı. Farklı teknik adamlar ve başkanlar oldu. Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Bilbao'yu yendik (Avrupa Ligi'nde 4-1) ve bu bir fark yarattı."