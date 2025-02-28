Gaziantep ve çevre illerdeki AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti teşkilatları, 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu bildirdi.

Fedaioğlu, 28 Şubat'ın millet iradesine silah çekildiği kara bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldı."

- Şanlıurfa

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Murat Yetkin Varan, 28 Şubat darbesinin 28'inci yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için açıklama yaptıklarını belirtti.

28 Şubat darbesiyle milletin iradesine silah çekildiğini belirten Varan, "Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar." dedi.

- Malatya

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın darbe olduğunu belirtti.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmayarak darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını dile getiren Bakan, şöyle devam etti:

"Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük