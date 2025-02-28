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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:25
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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
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        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

        Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.

        Şanlıurfa ekibi, 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

        Sarı-yeşilli ekipte Hasan Hüseyin Acar ve Awuku, kart cezaları nedeniyle Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Ligin ilk yarısında oynanan maçta Şanlıurfaspor, rakibini 3-0 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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