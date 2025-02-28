Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.
Şanlıurfa ekibi, 30 puanla 18'inci sırada bulunuyor.
Sarı-yeşilli ekipte Hasan Hüseyin Acar ve Awuku, kart cezaları nedeniyle Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Şanlıurfaspor, rakibini 3-0 yenmişti.
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