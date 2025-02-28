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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep haberleri: Yakıt tankeri patladı! Can pazarının yaşandığı faciada kayıplar var! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Yakıt tankeri patladı! Can pazarının yaşandığı faciada kayıplar var!

        Gaziantep'te sanayi sitesinde tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı. Can pazarının yaşandığı olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:24
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        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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