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        Haberler Dünya Gökyüzünde "gezegen geçidi" gerçekleşecek, 2040'a kadar olmayacak | Dış Haberler

        Gökyüzünde "gezegen geçidi" gerçekleşecek, 2040'a kadar olmayacak

        Şubat ayının son gününde yedi gezegen kısa süreliğine aynı anda görülecek. "Gezegen geçidi" olarak adlandırılan olay, Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn'ün yan yana sıralanmasıyla gerçekleşecek, bilim insanları 2040'a kadar böyle bir olay yaşanmayacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 09:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:24
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        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
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        Şubat ayının son gününde gökyüzünde nadir bir olay gerçekleşecek; Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn kısa bir süreliğine aynı anda görülebilecek.

        Yedi gezegen, gece gökyüzünde 2040'a kadar tekrar görülemeyecek şekilde düz bir çizgi oluşturacak şekilde görünecek. "Gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu olay, gezegenlerin belirli bir hizalanma oluşturmasıyla meydana geliyor.

        Guardian'a konuşan bilim insanları, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars'ın çıplak gözle görülebileceğini ancak Satürn ufuk çizgisine yakın olacağı için fark edilmesinin zor olabileceğini, Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemek isteyenlerin ise teleskopa ihtiyacı olacağını söyledi.

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        Venüs ve Jüpiter, parlaklıkları sayesinde en kolay fark edilebilecek gezegenler arasında yer alıyor. Mars ise belirgin kızıl rengiyle diğerlerinden ayırt edilebilecek. Gezegenleri en iyi şekilde gözlemlemek için, ışık kirliliğinin az olduğu ve ufkun net bir şekilde görülebileceği bir noktaya gitmek tavsiye ediliyor.

        Bilim insanları, gözlerin karanlığa alışması için en az yarım saat beklenmesi gerektiğini, ayrıca telefon ekranına bakmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

        NASA'ya göre, çıplak gözle görülebilen dört veya beş gezegenin sıralanışı her birkaç yılda bir gerçekleşiyor.

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