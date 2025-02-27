Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi

İmralı'ya giden DEM Parti heyetince okunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Peki bugüne nasıl gelindi?

1 Ekim 2024: MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaştı.

22 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü elebaşı Öcalan’ın Meclis’te konuşması, örgüte “Silah bırakın” çağrısı yapması önerisini gündeme getirdi.

24 Ekim 2024: Terör örgütü elebaşının DEM Parti Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, İmralı’ya gitti.

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28 Aralık 2024: DEM Parti heyeti İmralı’ya ilk ziyaretini yaptı.

29 Aralık 2024: DEM Parti heyeti, Öcalan’ın “Gerekli katkıyı sunabilirim” mesajını paylaştı.

2 Ocak 2025: Imralı sonrası siyasi partilerle temas kuran DEM Parti heyetinin ilk ziyareti MHP lideri Devlet Bahçeli’ye oldu.

22 Ocak 2025: Heyetin ikinci İmralı ziyareti gerçekleşti.

29 Ocak 2025: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Terörsüz Türkiye” hedefini ortaya koydu. Aynı gün Bahçeli de beklenen çağrının bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

4 Şubat 2025: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan “Öcalan, tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor” dedi.

17 Şubat 2025: DEM Parti heyeti, Neçirvan Barzani ile görüştü.

26 Şubat 2025: Üçüncü İmralı ziyareti için izin çıktı ve ziyaretin ardından çağrının açıklanacağı duyuruldu.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin İmralı’da Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin fotoğrafta, Öcalan ve İmralı Heyeti’nin yanı sıra İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı

27 Şubat 2025: DEM Parti heyeti, İmralı'da ziyaret ettiği Öcalan'ın çağrısını okudu. PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunan Öcalan, Bahçeli’nin açıklamalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesine dikkat çekerek “Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” dedi. Heyetin Öcalan ile çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı.