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        Haberler Dünya İmralı çağrısı dış basında da yer aldı | Dış Haberler

        İmralı çağrısı dış basında nasıl yer buldu?

        DEM Parti heyeti İmralı Adası'na düzenledikleri ziyaret sonrasında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısını okudu. Terör örgütü elebaşının yaptığı çağrı dış basında da yer buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:35
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        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
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        DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na yaptıkları ziyaret sonucunda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısını okudu.

        PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapan elebaşı Öcalan'ın açıklamaları Guardian ve Welt gibi gazetelerde de yer buldu.

        Guardian, çağrının Orta Doğu'da sarsıcı etki yaratacağına değinirken; Welt, yeni bir barış sürecinin başlayabileceğini yazdı.

        Guardian, çağrının sadece Suriye sahasında değil aynı zamanda İran ve Irak'ta da etki yaratabileceğini dile getirirken, Welt de haberinde Suriye'deki duruma değindi.

        REUTERS: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ SONUÇLAR YARATABİLİR

        Reuters, tarihi çağrıyla ilgili haberinde, PKK terörünün on yıllar boyunca yarattığı ölümleri hatırlatırken, çağrının Türkiye için önemli sonuçlar yaratabileceğini ifade etti.

        FİNANCİAL TİMES

        ABD merkezli Financial Times gazetesi de tarihi çağrıya haberlerinde yer vererek "10 binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan çatışmaların sona ermesi için önemli bir adım." dedi.

        WALL STREET JOURNAL

        Wall Street Journal gazetesi, elebaşı Öcalan'ın çağrısının, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran çatışmayı bitirme fırsatı yarattığını ifade etti.

        DER SPİEGEL

        Almanya merkezli Der Spiegel Dergisi, terör örgütü PKK'nın hapisteki elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya Türkiye'deki silahlı mücadelesine son vermesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

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