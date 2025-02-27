Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Gaziantep FK maçını da boş geçmedi. 25. golünü atan yıldız forvet, kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.
Giriş: 27.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:36
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Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yükselen performansını Gaziantep FK karşısında da sürdürdü.
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Mücadelede ilk golün asistini yapan En-Nesyri, 23. dakikada da voleyle şık bir gole imza attı.
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KARİYER REKORU!
En-Nesyri, attığı golle birlikte bu sezonki 25. golüne ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.