Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

ŞANLIURFA'da devrilen otomobilin sürücüsü Ekrem Şavur (37) öldü, yanındaki arkadaşı Murat H. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, İpekyol Bulvarı'nda meydana geldi. Ekrem Şavur'un kontrolünü yitirdiği34 MRH 750 plakalı otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücü ve yanındaki arkadaşı Murat H.'yi otomobilden çıkarıp, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ekrem Şavur, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.