Şanlıurfa'da "Sürdürülebilir Pamuk ve Çevre Zirvesi" gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da pamuk işçilerinin çalışma, yaşam ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Kadın ve Çocuk Dostu Mobil Alan" projesi kapsamında, "Sürdürülebilir Pamuk ve Çevre Zirvesi" gerçekleştirildi.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), Türk Kızılay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje kapsamında, pamuk üretimi, çevre ve insana yakışır iş alanlarında sürdürülebilir çözümlerin ele alındığı zirve, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

IPUD Genel Müdürü Didem Ünsür, "Kadın ve Çocuk Dostu Mobil Alan" projesi kapsamında ilkini gerçekleştirdikleri "Sürdürülebilir Pamuk ve Çevre Zirvesi"ni gelenekselleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Etkinlikte sürdürülebilir pamuk konusunu çeşitli başlıklarda ele alacaklarını aktaran Ünsür, şöyle konuştu:

"Buradaki amaç bizim sürdürebilir pamuk konusunun aslında tek bir ayağı olmadığını, sadece ticari bir durum olmadığını birçok başlığı, birçok ayağı olduğunu aslında insanlara gösterebilmek. Sürdürülebilir Pamuk ve Çevre Zirvesi'ni biz de iki senedir yürüttüğümüz Kadın ve Çocuk Dostu Mobil Alan projesi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Kadın ve Çocuk Dostu Mobil Alan projesi ile ne yapıyoruz; Proje ortaklarımız Türk Kızılay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile pamuk tarlalarına giderek, pamuk eken ailelerle, çiftçilerle birebir görüşüyoruz. Çocuklara ayrı, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı eğitimler veriyoruz. Eğitim başlıklarımız da aslında hijyenden beden algısına, pestisit kullanımından iş sağlığı ve güvenliği de çok büyük çerçevede değişiyor."

Zirve kapsamında, "pamuk üretiminde insana yakışır iş koşulları", "pamuk sektöründe çocuk işçiliği ile mücadele, tedarik zinciri ve özel sektörün sorumluluğu", "vaka analizi ve iyi uygulamalar", "sürdürülebilir pamuk üretimi ve çevre" başlıkları altında katılımcılar tarafından sunumlar yapıldı.