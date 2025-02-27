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        Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince ramazan öncesi "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:43
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        Şanlıurfa'da "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi
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        Şanlıurfa'da polis ekiplerince ramazan öncesi "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ramazan öncesi 75 ekip 256 personelin katılımıyla "huzur 63 uygulaması" gerçekleştirildi.

        Denetimlerde ekiplerince kafe, park ve caddelerde denetim yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı.

        Uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimi yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini de kontrol etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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