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        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul’da site aidatları kiraları geçti! Yeni düzenleme ne getirecek? - Emlak Haberleri

        İstanbul’da site aidatları kiraları geçti! Yeni düzenleme ne getirecek?

        Son günlerde özellikle İstanbul'da site aidatlarıyla ilgili protestolara tanık oluyoruz.  Aidatlar aldı başını gitti. Aidatlarla ilgili yeni düzenleme ne getiriyor? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:59
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        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
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        Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, İstanbul’daki site aidatlarının son yıllarda hızla artarak birçok bölgede kira fiyatlarını bile geçtiğine dikkat çekiyor. Geçen yıla oranla aidatlara %40 ila %80 arasında zam yapıldığını belirten Araç, bu artışın en büyük nedenlerinden birinin personel maaşlarındaki yükseliş olduğunu vurguluyor.

        ARTIŞIN NEDENLERİ

        Şenay Araç’a göre site aidatlarındaki artışın başlıca sebepleri şunlar:

        1. Personel giderleri: Site yönetimleri güvenlik, temizlik ve teknik servis personelini elde tutmak için yüksek maaş vermek zorunda kalıyor.

        2. Sosyal tesis giderleri: Yüzme havuzları, spor salonları, hamamlar ve saunalar gibi hizmetlerin maliyetleri artıyor.

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        3. Kapalı otoparklar ve yangın sistemleri: Bakım ve işletme maliyetleri yükseldi.

        4. Asansör bakım giderleri: Yedek parça ve bakım ücretlerindeki artış aidatlara yansıyor.

        5. Çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanları: Peyzaj ve oyun alanlarının bakım maliyetleri yükseldi.

        6. Elektrik ve su zamları: Ortak kullanım alanlarına gelen zamlar aidatlara doğrudan etki ediyor.

        7. Giriş-çıkış bariyer sistemleri: Güvenlik sistemleri ve bariyer bakımları maliyetleri artırıyor.

        “Ne kadar çok hizmet sunuluyorsa, aidatlar da o kadar yüksek oluyor” diyen Araç, sadece haftada bir temizlik yapılan müstakil apartmanlarda bile aidatların geçen yıl 500 TL iken bu yıl 1200 TL’ye çıktığını belirtiyor.

        YENİ DÜZENLEME

        Ocak 2025’te yürürlüğe giren yeni site yönetmeliklerine göre, bir evin kira bedeli site aidatının altında kalırsa, aradaki fark mülk sahibine ait olacak. Örneğin, 15.000 TL kira ödeyen bir kiracı, 20.000 TL aidatlı bir dairede oturuyorsa, 5.000 TL’lik farkı ev sahibi ödemek zorunda kalacak.

        Ayrıca bina cephe boyaları, çatı tamir masrafları ve personel tazminatları artık kiracının değil ev sahibinin sorumluluğunda olacak. Bu durum, yatırım amaçlı ev sahibi olanlar için ek maliyetler doğuracak.

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